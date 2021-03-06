Эксперт рассказал, кто будет платить «налог для богатых» при продаже жилья

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«Налог для богатых» коснётся только обладателей годового дохода свыше 5 млн рублей, поэтому на продавцов жилья, цена которого превышает эту сумму, нововведение распространяться не будет. Об этом рассказал специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский.

Новый налог подразумевает увеличение ставок НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто в год зарабатывает более 5 млн рублей. Налогом будут облагаться также доходы от продажи имущества (в размере 13%). Как рассказал Манжиевский «Российской газете», освобождаются от уплаты только те, кто владел жильём продолжительное время.

Кроме того, если квартира является единственным местом жительства или досталась собственнику по наследству, договору пожизненного содержания с иждивением или договору дарения от близкого родственника, или в результате приватизации, минимальный срок владения для избавления от налога составит три года, в других случаях — пять лет.