Эксперт рассказал, когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году Юрист Южалин: в 2023 году россиянам выгоднее всего взять отпуск в августе или октябре

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Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин заявил, что в 2023 году отпуск лучше всего планировать на август или октябрь. Это касается тех россиян, которые желают снизить финансовые потери от ухода на отдых, отметил он в беседе с РИА Новости.

Те россияне, кто уже сейчас планируют свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже — в июне, июле, декабре, — рассказал Южалин.

В следующем году самыми невыгодными для ухода в отпуск месяцами эксперт считает январь, февраль, апрель и май. В названные месяцы можно потерять в деньгах при выплате отпускных, пояснил юрист. По словам Южалина, он определял выгодные и невыгодные месяцы по количеству в них рабочих дней.

С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня, — объяснил эксперт.

Он высчитал, что в августе и в октябре 2023 года будет больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно.

Ранее психологи дали советы, как подготовиться к отпуску. По их мнению, чтобы комфортно отдохнуть и восстановить свои силы, надо правильно к нему подготовиться: например, убедить себя в том, что на работе не произойдет ничего слишком негативного за время отсутствия. Для этого нужно представить в деталях самый плохой исход событий и оценить его реальность, а после — забыть на время отпуска.