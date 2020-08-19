Эксперт рассказал, как защититься от фальшивых денег

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Согласно данным Центробанка, за первые полгода 2020 года число поддельных банкнот в России увеличилось на 6%, а количество выявленных фальшивок превысило отметку в 19 тыс. экземпляров. Маркетолог Игорь Качалов считает, что увеличение активности фальшивомонетчиков связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и рассказал, как не попасться на удочку мошенников.

Из-за пандемии остановились многие производства, так же, как и практически вся сфера услуг. Это привело к определённым проблемам в денежном обороте и в доходах населения. Все эти факторы ожидаемо спровоцировали фальшивомонетчиков. Они активизировались, тем самым пытаясь закрыть очевидные финансовые дыры, — отметил Качалов в эфире «Радио 1».

Экономист при этом подчеркнул, что службы финансового контроля и спецслужбы были готовы к такому развитию событий, наблюдая за ситуации на рынке фальшивых денег ещё с весны. Качалов рассказал, что процесс выявления фальшивомонетчиков очень кропотливый и не простой.

Он также рассказал, что фальшивые деньги оказывают ощутимое влияние на экономическую ситуацию в стране из-за того, что в основном этот процесс связан с выводом капитала за рубеж.

Такие средства фактически отрезают кусок от финансовой активности государства. Это и добавленная стоимость, это и возможные активы. Вместе с тем, процедура защиты денег от подделки год от года становится сложнее. Каждая новая банкнота становится чуть более защищённой, чем предыдущая, — пояснил Качалов.

Эксперт, говоря о том, как защититься от фальшивых купюр объяснил, что мошенники в основном подделывают крупный номинал. Чаще всего — пятитысячные банкноты. Дело в том, что выгода от их сбыта гораздо больше, а себестоимость их производства в пересчёте на полученную выгоду ниже, чем у банкнот номиналом 100, 500 или 1000 рублей.

Качалов также дал несколько советов, которые помогут не попасть на фальшивку.

В первую очередь нужно быть внимательными, рассчитываясь наличкой в киосках, придорожных кафе и маленьких магазинах.

Изучить и запомнить специальные маркеры, которыми защищены настоящие деньги — магнитные ленты и водяные знаки.

Не снимать наличные в отдельно стоящих банкоматах так как в них злоумышленники часто ставят фальшивые панели и свои камеры.

Ранее эксперт Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты. Он добавил, что подобная тенденция продолжится до ноября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, экономист заявил, что весь мир ожидает «роковой сентябрь».