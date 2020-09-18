Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр

https://static.news.ru/photo/6281105a-f98f-11ea-9d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С открытием театрального сезона активизировались мошенники, которые создают театральные сайты-двойники, подделывают как электронные, так и бумажные билеты. Гендиректор билетного оператора Ticketland Илья Целиков признал, что отличить настоящий электронный билет и подделку очень непросто, равно как и сайты-клоны. Он посоветовал использовать наиболее безопасный способ покупки — через сайты крупных билетных операторов.

Для покупки билетов на сайте театра лучше пользоваться официальной продукцией (визитки, афиши, программки. — NEWS.ru) — на них всегда указан официальный сайт театра или сайт официального билетного партнёра. Если нет конкретных предпочтений по площадкам, наиболее безопасный способ покупки — сайты крупных билетных операторов, — рассказал РИА Новости Целиков.

Покупая электронный билет, по его словам, необходимо обратить внимание на то, с какой почты приходит письмо о покупке. Главное, чтобы билеты приходили не с личных или некорпоративных адресов, а только с официальной почты. Кроме того, на билете должна быть указана реально оплаченная цена, а при покупке у официального распространителя обязателен фискальный чек.

Также Целиков порекомендовал подписаться на группу любимого театра в соцсетях. В официальных профилях театров, как правило, всегда есть ссылки на сайт.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Следственного комитета и МВД России пресекли крупную сеть подпольной продажи билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам. Группировка действовала в нескольких российских регионах. Выйти на неё удалось при расследовании уголовного дела об онлайн-продаже билетов на спектакли Мариинского театра. С 2018-го по 2020 год участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры РФ и спортивных организаций. В их числе: сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А. П. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и другие. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 50 человек. У них изъяли платёжные карты, компьютерную технику и денежные средства, полученные от незаконной деятельности.