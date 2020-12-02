Эксперт рассказал, как избежать введения локдауна в России

https://static.news.ru/photo/80ab0df4-3546-11eb-9958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избежать введения тотального локдауна на фоне растущих показателей заболеваемости коронавирусом в России поможет только сознательный подход граждан к рекомендациям Роспотребнадзора, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, все вводимые меры являются лишь одной стороной медали.

Вторая сторона медали — насколько эти меры выполняются. Если эти меры выполняются формально, спустя рукава, только для галочки, только для проверяющего, к примеру, в магазине человек может гулять без маски, а на кассе её надевает, — пояснил он.

Вознесенский подчеркнул, что только стопроцентное выполнение необходимых мер сведёт к минимуму возможность введения локдауна, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Минздрав намерен скорректировать плановые показатели смертности от COVID-19. Замглавы ведомства Олег Салагай призвал принять меры, чтобы нивелировать негативные тенденции на фоне дополнительных усилий, прилагаемых в приоритетных направлениях — в частности, в вопросах общественного здоровья.