Эксперт рассказал, как избежать введения локдауна в России

Избежать введения тотального локдауна на фоне растущих показателей заболеваемости коронавирусом в России поможет только сознательный подход граждан к рекомендациям Роспотребнадзора, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, все вводимые меры являются лишь одной стороной медали.
Вторая сторона медали — насколько эти меры выполняются. Если эти меры выполняются формально, спустя рукава, только для галочки, только для проверяющего, к примеру, в магазине человек может гулять без маски, а на кассе её надевает, — пояснил он.
Вознесенский подчеркнул, что только стопроцентное выполнение необходимых мер сведёт к минимуму возможность введения локдауна,
Как писал NEWS.ru, Минздрав намерен скорректировать плановые показатели смертности от COVID-19. Замглавы ведомства Олег Салагай призвал принять меры, чтобы нивелировать негативные тенденции на фоне дополнительных усилий, прилагаемых в приоритетных направлениях — в частности, в вопросах общественного здоровья.