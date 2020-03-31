https://static.news.ru/photo/0f4a0950-7357-11ea-a51a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Экзамены в этом году скорее всего могут быть удалёнными, поскольку это ожидаемая мера. Об этом сообщил доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

Отмечается, что он одобрил решение Минобрнауки о переносе вступительных экзаменов. Ямбург добавил, что технически надо готовиться к тому, что они будут удалёнными.

Это тоже возможно, во всяком случае в Москве. У нас достаточно материальной базы для того, чтобы все это обеспечить, — ц итирует его «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru писал, что Минобрнауки в пилотном режиме отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн», благодаря которому абитуриенты смогут дистанционно подать документы для поступления. Сейчас рассматривается возможность подать документы более чем в 50 вузов страны.

Также планируется решить, как организовать приём иностранцев из-за рубежа и сдачу творческих вступительных экзаменов в тех вузах, где они обязательны наряду с ЕГЭ.