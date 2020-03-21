https://static.news.ru/photo/f3198bba-6c72-11ea-89ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скупать валюту, когда её курс серьёзно увеличился, не стоит. Об этом заявил менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис.

Опыт предыдущих кризисов подсказывает, что единственное разумное поведение со стороны инвесторов — сохранять здравый смысл и не поддаваться панике, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что паникой в данном случае можно назвать нерациональные продажи позиций в ценных бумагах и приобретение валюты в момент, когда в обменниках выстроились очереди. Куплаис напомнил, что многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, впоследствии продавали валюту по более низкому курсу.

Кроме того, держать дома наличные во время пандемии коронавируса — не самая лучшая стратегия, поскольку, как показал опыт европейских стран, хождение наличных денег из-за коронавируса прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Ранее NEWS.ru сообщал, что индексировать пенсии и социальные выплаты на фоне ослабления курса рубля необходимости нет. Экономическая ситуация пока не отразилась на реальных доходах населения, заявил экономический эксперт, руководитель инвестиционного консалтинга УК БКС Антон Шабанов. По его словам, «скачок курса валюты одномоментный и пока массово не отразился на инфляции и ценниках в магазинах».