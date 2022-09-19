Президент США повеселился на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II Президент США повеселился на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

архивное фото

Президент США Джо Байден повел себя как ребенок, начав смеяться во время церемонии похорон британской королевы в Вестминстерском аббатстве, заявила в разговоре с NEWS.ru эксперт по деловому этикету, вице-президент International Women’s Forum Russia Светлана Грохотова. По ее словам, смех неуместен на любых похоронах, не говоря уже о похоронах британского монарха.

Предприниматель пояснила, что в поступке главы Белого дома нет ничего удивительного, поскольку Байден ранее протягивал руку для рукопожатия пустоте и показал «неспособность правильно одеть награды». По мнению эксперта, такие моменты в поведении президента США являются «чередой одних событий».

В тоже время в поступке Байдена нет ничего удивительного, если вспомнить о его рукопожатиях в пустоту и неспособность правильно надеть награды. Так, что все, это череда одних событий, — подытожила Грохотова.

Президента США Джо Байдена застали улыбающимся 19 сентября у входа в Вестминстерское аббатство в день церемонии похорон королевы британского монарха. Его диалог с одним из присутствующих должностных лиц, а также улыбка и смех попали на видео. Проститься с королевой прибыли министры и главы множества стран, включая Францию, Германию, Канаду, Бразилию и других.

Ранее он случайно показал шпаргалку для встречи с представителями ветроэнергетики. Подробные инструкции были подготовлены администрацией американского лидера, чтобы тот не забыл, как вести себя на важном мероприятии. Перечень включал в себя пункты от «Зайти в зал, сесть» до «Вы задаете вопрос Лиз Шулер (подключиться по видеосвязи)» и «Поблагодарить аудиторию».

Также Джо Байден дважды споткнулся и в конечном счёте упал, поднимаясь по трапу на «борт номер 1». На этом самолёте он в итоге вылетел в Джорджию.

В начале августа камеры засняли неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть собственный пиджак и солнцезащитные очки. На кадрах видно, как американский президент при выходе из вертолета на протяжение некоторого времени безуспешно пытается попасть левой рукой в рукав пиджака, пока ему на помощь не приходит улыбающаяся жена.