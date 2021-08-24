Эксперт оценил опасность африканской чумы для экономики России

Распространение в России африканской чумы свиней может сказаться на экономике страны. Об этом «360» рассказал ветеринар и кандидат биологических наук Дмитрий Шкляров.

Как утверждает эксперт, для людей это заболевание не опасно. Однако всех заражённых животных придётся уничтожать, а это может нанести огромный ущерб.

От африканской чумы нет вакцины, она не лечится. Все животные, которые не имеют биологической защиты, у них участь одна — нанести огромный ущерб хозяйству. Они сами погибают и других заражают. Для человека это не опасно. Но экономике, — отметил Шкляров.

Он также отметил, что для локализации вируса больных животных уничтожают, а их тела сжигают.

В настоящее время угроза появления африканской чумы свиней из-за паводков возникла в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Магаданской областях.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что суммарный ущерб от паводков в России с начала года составил 7,5 млрд рублей.