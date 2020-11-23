Эксперт оценил новый формат экзаменов в ГИБДД

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов положительно оценил отмену площадки при сдаче в ГИБДД экзамена на получение водительских прав.
Логично, что ГИБДД не должна проверять, как, например, человек заезжает на горку на морально устаревших машинах. Современные авто в части управления значительно проще, и необходимость экзамена в ГИБДД фактически исчезла, — заявил Шкуматов в беседе с НСН.
Он подчеркнул, что никаких дополнительных рисков не может возникнуть, так как ученик сначала сдаёт внутренний экзамен в автошколе, таким образом экзамен на площадке ГИБДД просто перенесли на площадку автошколы. При этом Шкуматов отметил, что переход к проверке реальных умений на дороге является «разумным подходом».
Как писал NEWS.ru, замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов раскритиковал отмену площадки при сдаче экзамена по вождению в ГИБДД. По его мнению, это может привести к тому, что неподготовленный к вождению ученик окажется в городском потоке.
С 1 апреля 2021 года во время сдачи экзаменов на получение водительских прав не надо будет проходить испытания на площадке. Практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будут проводить только в условиях дорожного движения.
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