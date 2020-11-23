Эксперт оценил новый формат экзаменов в ГИБДД

https://static.news.ru/photo/1b50a99a-2da9-11eb-acbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов положительно оценил отмену площадки при сдаче в ГИБДД экзамена на получение водительских прав.

Логично, что ГИБДД не должна проверять, как, например, человек заезжает на горку на морально устаревших машинах. Современные авто в части управления значительно проще, и необходимость экзамена в ГИБДД фактически исчезла, — заявил Шкуматов в беседе с НСН.

Он подчеркнул, что никаких дополнительных рисков не может возникнуть, так как ученик сначала сдаёт внутренний экзамен в автошколе, таким образом экзамен на площадке ГИБДД просто перенесли на площадку автошколы. При этом Шкуматов отметил, что переход к проверке реальных умений на дороге является «разумным подходом».

Как писал NEWS.ru, замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов раскритиковал отмену площадки при сдаче экзамена по вождению в ГИБДД. По его мнению, это может привести к тому, что неподготовленный к вождению ученик окажется в городском потоке.

С 1 апреля 2021 года во время сдачи экзаменов на получение водительских прав не надо будет проходить испытания на площадке. Практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будут проводить только в условиях дорожного движения.