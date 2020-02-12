https://static.news.ru/photo/38423fc2-4d77-11ea-a02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоюрист из центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков в комментарии для NEWS.ru назвал интересной инициативу наделить сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностическую карту, которая выдаётся после техосмотра.

По его словам, в настоящее время на дорогах можно наблюдать множество автомобилей, которые явно не могут пройти техосмотр, но при этом он у них есть.

Как правило такой техосмотр покупается. Я считаю, что если сотрудников ГИБДД наделят таким правом, то это плюс. Но тут вопрос в следующем: чтобы аннулировать техосмотр, инспектор как минимум должен быть сам экспертом в этой области, — отметил он.

Юрков пояснил, что данная задача будет возложена либо на госинспекторов, которые ранее проводили ТО, либо на сотрудников ДПС, составляющих протоколы. В первом случае сотрудники обладают необходимыми знаниями, так как обучались соответствующей работе.

При этом эксперт подчеркнул, что инспекторы могут проверить работу всех лампочек, люфт рулевого управления колеса, тормозную систему, внешний вид машины и выпускную систему. Серьёзные нарушения сотрудник ГИБДД вряд ли сможет выявить на дороге.

Даже отсутствие огнетушителя или аптечки — это уже основание для непрохождения техосмотра. Аннулировать за такое всё-таки будет слишком сурово, потому что те же лампочки не вечны и перегорают, но вот отправить на перепрохождение нового техосмотра, по сути, могут, — считает он.

Юрков отметил, что если нарушения выявляются неоднократно, то автомобилиста — на повторный техосмотр.

Он добавил, что поддерживает данную инициативу, если она будет реализовываться в контексте уменьшения аварийных ситуаций на дорогах, а не ради сбора штрафов.

Если на первый раз будет какое-то предупреждение, например, за ту же лампочку, а если, ну бывает такое, ты выехал и всё работает, а вот ты едешь, и тут бац — и лампочка погасла, ну что, за это техосмотр, что ли, отбирать? Это неправильно, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, предполагается, что об аннулировании свидетельства инспектор должен сообщить в страховую компанию и решить вопрос о привлечении оператора ТО к ответственности. Это сделает невозможной покупку диагностических карт без прохождения ТО. Изменения вступят в силу 8 июля 2020 года вместе с новым законом о техосмотре.