Эксперт объяснил способность ПТРК «Корнет» уничтожать танки Challenger 2 Полковник Кнутов: российский ПТРК «Корнет» может уничтожать танки Challenger 2

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

ПТРК «Корнет»

Способность российских военных уничтожать в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине британские танки Challenger 2 объясняется возможностями отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке пояснил, что за неделю уничтожен уже второй такой танк, при том что их не теряли в боях около 30 лет.

Когда поступила информация о том, что Запад будет массово поставлять танки Вооруженным силам Украины (ВСУ), у нас были сформированы специальные противотанковые подразделения, которые прошли специальную подготовку, — рассказал Кнутов.

Эксперт уточнил, что прежде Challenger 2 не часто использовали в боевых действиях, однако это не приуменьшает роль противотанковых систем России в их уничтожении. По его словам, «Корнет» способен пробить любую, даже самую мощную броню. По его словам, ПТРК может отправить сразу две ракеты — одну за другой, тем самым гарантированно поразить любую цель. Уничтожение танка Challenger 2 полковник в отставке назвал рутинной работой для российских военных.

Я думаю, Challenger и дальше будут гореть, как факелы, как горят сейчас Leopard, — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил NEWS.ru, что боковая проекция является самым уязвимым местом британского танка Challenger 2. По его мнению, российские военнослужащие прекрасно знают, куда нужно наносить удар. Леонков считает, что данные танки отличались тем, что до военнослужащих ВС РФ им никто серьезно не противостоял.