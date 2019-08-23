https://static.news.ru/photo/5239142a-9d26-11e9-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков назвал примерные сроки введения четырёхдневной рабочей недели в России.

По его словам, это может произойти не ранее чем через 10 лет, при условии внедрения новых технологий, изменения технологического уклада и производительности труда.

В ближайший год и ближайшее десятилетие это вряд ли возможно, — рассказал РИА Новости Калмыков.

Он подчеркнул, что автоматизация и роботизация со временем приведут к тому, что определённые рутинные процессы станут автоматическими. При этом эксперт назвал сохранение рабочих мест для граждан сверхважным приоритетом.

Калмыков также пояснил, что сокращение рабочей недели не означает, что человек будет работать меньше.

В поддержку четырёхдневки и сохранения зарплат на прежнем уровне высказывались представители профсоюзов. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, Россия входит в тройку стран, где работают больше всего. По последним данным за 2017 год, россияне трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает переход на четырёхдневную рабочую неделю возможным, но не «сию секунду». Об этом он заявил на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. 22 июня Минтруду было дано поручение проанализировать такую революционную социальную инициативу и доложить до 30 сентября.