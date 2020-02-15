https://static.news.ru/photo/24ceedca-5004-11ea-9a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нашли способ увеличить размер страховой пенсии по старости. Россияне смогут рассчитывать на надбавку, если проработают ещё 10 лет после достижения пенсионного возраста.Об этом рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Например, отложенная на пять лет пенсия — это плюс 30–40 процентов к установленной по обычному возрасту, — заявил он в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что эта норма оговаривается законом «О страховых пенсиях». Кроме того, пенсионер может на время отказаться от положенных ему выплат, например, при устройстве на работу на срок до года. В этом случае его сумма пенсии также станет больше, поскольку накопится больше страховых пенсионных коэффициентов.

Эксперт уверяет: если обратиться за пенсией через 10 лет после достижения пенсионного возраста, то она вырастет в два с лишним раза. Её размер составит от 33 до 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее, как писал NEWS.ru, Государственная дума отказалась рассмотреть законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста в России до 2030 года. Инициативу заблокировала «Единая Россия». Авторы законопроекта о пенсионном моратории указали, что новая реформа может привести к удешевлению рабочей силы и снижению производительности труда — это ударит по технологическому развитию и экономическому росту страны.