Эксперт назвал деталь автомобиля, которая может вогнать владельца в долги

Автоэксперт Егор Васильев заявил, что автомобиль, собранный по частям из разных комплектующих, обещает его владельцу хлопоты и большие расходы. При этом самой дорогой деталью автомобиля он назвал двигатель, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил , что порой не подлежат ремонту и просто меняются некоторые крупные узлы мотора.

Это может касаться, например, блока цилиндров или головки блока цилиндров. Причем затраты на официальный ремонт могут быть сравнимы со стоимостью подержанного автомобиля. Даже просто капитальный ремонт мотора может обойтись в сумму порядка 200 тысяч рублей. Многое, конечно, зависит от конкретной модели, но, тем не менее, сумма значительная, — пояснил Васильев.

Он добавил, что избежать крупных расходов на ремонт можно, если использовать качественное топливо и технические жидкости.

Ранее стало известно, что автоэксперт Пётр Баканов назвал семь правил грамотной парковки. Так, автомобиль с механической коробкой передач не всегда нужно ставить на ручной тормоз, однако в случае с автоматической коробкой передач ручник желательно использовать всегда. Подстраховаться также можно переключением на первую передачу, причём зимой это будет более грамотным решением, добавил эксперт.