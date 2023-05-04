Россиянам рассказали, как отличить дрон от птицы и спастись от него Эксперт Макеев: отличить БПЛА от птицы можно по резкости движений, а спастись от него можно в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличить полет беспилотника от птицы можно по траектории маневрирования, заявил в комментарии NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, движения БПЛА всегда очень четкие в отличие от птицы, которая меняет траекторию полета плавно.

Дроны можно легко отличить от птиц. Посмотрите видео в Сети, будьте осмотрительнее, наблюдательнее. Это достаточно просто. Дроны летят прямолинейно, даже при поворотах, все перемещения более четкие. А птицы летят более свободно, без четких траекторий, — пояснил Макеев.

На расстоянии нельзя понять, что за дрон, его размеры, скорость, несет ли он заряд, а если несет, то какой и каково поражающее воздействие, предупреждает эксперт. Спастись от беспилотника можно в подземных переходах, метро, подвальных помещениях или в иных капитальных строениях.

В остальном, по словам Макеева, нужно действовать так же, как и при землетрясении: нельзя располагаться около нестабильных конструкций, которые могут при повреждении или от ударной волны упасть, разлететься на осколки.

Макеев предупреждал, что упавшие дроны трогать ни в коем случае нельзя. Важно сразу вызвать правоохранителей со взрывотехниками и саперами. Он пояснил, что лежащий на земле дрон может быть «закладкой», которая подорвется при попытке поднять беспилотник, если в нем встроена мина, рассчитанная на подъем.