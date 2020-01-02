https://static.news.ru/photo/573922e2-2d60-11ea-b768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на авиабилеты по итогам года может составить 5%. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По словам эксперта, цены, как и прежде, будут носить сезонный характер: в период праздников и каникул их стоимость будет выше, чем в межсезонье.

Как рассказал Пантелеев изданию, прогноз — дело неблагодарное, однако, если не будет серьёзных изменений во внешних факторах, то рост цен будет в пределах единиц процентов.

Ранее «Аэрофлот» объявил о безбагажных тарифах «Лайт» на новых рейсах. Они включают в себя услугу перевозки в салоне лайнера ручной клади, вес которой не превысит 10 кг, писал NEWS.ru.