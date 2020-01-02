Рост цен на авиабилеты по итогам года может составить 5%. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
По словам эксперта, цены, как и прежде, будут носить сезонный характер: в период праздников и каникул их стоимость будет выше, чем в межсезонье.
Как
Ранее «Аэрофлот» объявил о безбагажных тарифах «Лайт» на новых рейсах. Они включают в себя услугу перевозки в салоне лайнера ручной клади, вес которой не превысит 10 кг, писал NEWS.ru.
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