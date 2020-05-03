В Москве объяснили странные названия улиц

https://static.news.ru/photo/9bf33cea-8d2f-11ea-9911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look

Виртуальная экскурсия по старинным улицам столицы появилась на портале мэрии города. Старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин рассказывает о местах с необычными названиями.

Большинство улиц с необычными названиями располагаются в центре Москвы. Топонимы в этой части города сформировались уже к XVII веку и в основном были связаны с географическими объектами или церковными приходами.

Например, улица Жужа, расположенная в парке музея-заповедника «Коломенское», берёт своё название от одноимённой небольшой речки. Есть вероятность, что она взяла своё название от слов «лужа» или «жижа».

В Замоскворечье улицы Щипок и Зацепу объединяет одна история возникновения. Считается, что здесь располагался вал или цепь (зацепа), за которой досматривали въезжавшие в город возы. Их проверяли длинным щупом: не провозят ли под сеном, соломой и поклажей вино, — говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Переулок Сивцев Вражек также берёт своё название от воды — на его территории в XVII веке текла небольшая река Сивка или Сивец. Переулок до начала XX века несколько раз менял название — он был то Подьяческим, то Протасьевским, то Троицким.