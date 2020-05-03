В Москве объяснили странные названия улиц

Виртуальная экскурсия по старинным улицам столицы появилась на портале мэрии города. Старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин рассказывает о местах с необычными названиями.
Большинство улиц с необычными названиями располагаются в центре Москвы. Топонимы в этой части города сформировались уже к XVII веку и в основном были связаны с географическими объектами или церковными приходами.
Например, улица Жужа, расположенная в парке музея-заповедника «Коломенское», берёт своё название от одноимённой небольшой речки. Есть вероятность, что она взяла своё название от слов «лужа» или «жижа».
В Замоскворечье улицы Щипок и Зацепу объединяет одна история возникновения. Считается, что здесь располагался вал или цепь (зацепа), за которой досматривали въезжавшие в город возы. Их проверяли длинным щупом: не провозят ли под сеном, соломой и поклажей вино, — говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Переулок Сивцев Вражек также берёт своё название от воды — на его территории в XVII веке текла небольшая река Сивка или Сивец. Переулок до начала XX века несколько раз менял название — он был то Подьяческим, то Протасьевским, то Троицким.
Ранее NEWS.ru писал, что музей Победы на Поклонной горе в Москве готовит к выходу аудиоспектакли, посвящённые экспонатам. Они доступны с 29 апреля. Первое представление рассказывает о танке Т-60 «Малютка», говорится на официальном сайте мэра Москвы. Записи будут опубликованы на YouTube-канале учреждения.