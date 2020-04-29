Музей Победы в Москве подготовил аудиоспектакли об экспонатах

Музей Победы на Поклонной горе в Москве готовит к выходу аудиоспектакли, посвящённые экспонатам. Они будут доступны с 29 апреля.
Первое представление расскажет о танке Т-60 «Малютка»,
Рассказы о коллекции музея схожи по формату с радиоспектаклями и аудиокнигами. Каждый из них будет посвящен каким-то реальным событиям, связанным с экспонатами музея, — заявила руководительница экскурсионного отдела музея Елена Наумова.
Длительность спектаклей, озвученных экскурсоводами, составляет примерно 10 минут.
Ранее Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.
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