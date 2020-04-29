Музей Победы в Москве подготовил аудиоспектакли об экспонатах

https://static.news.ru/photo/69a6e336-89f6-11ea-9da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музей Победы на Поклонной горе в Москве готовит к выходу аудиоспектакли, посвящённые экспонатам. Они будут доступны с 29 апреля.

Первое представление расскажет о танке Т-60 «Малютка», говорится на официальном сайте мэра Москвы. Записи будут опубликованы на YouTube-канале учреждения.

Рассказы о коллекции музея схожи по формату с радиоспектаклями и аудиокнигами. Каждый из них будет посвящен каким-то реальным событиям, связанным с экспонатами музея, — заявила руководительница экскурсионного отдела музея Елена Наумова.

Длительность спектаклей, озвученных экскурсоводами, составляет примерно 10 минут.

Ранее Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.