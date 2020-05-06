Осуждённый по делу Шакро Молодого полковник СК заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e410f260-8f78-11ea-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов, освободившийся по УДО, заразился COVID-19. Об этом сообщила его адвокат Ольга Лукманова.

Да, Александр Николаевич сейчас действительно проходит лечение в Москве от коронавирусной инфекции, — подтвердила она в беседе с ТАСС.

Ламонов переносит инфекцию в лёгкой форме, сейчас он находится на карантине и не может покидать своё жилище.

Ранее, как писал NEWS.ru, районный суд в Тульской области, где отбывал наказание полковник Ламонов, согласился заменить лишение свободы на принудительные работы. Бывший силовик должен был провести в заключении пять лет — он получил не менее $25 тысяч в качестве взятки.