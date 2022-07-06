Экс-замглавы Минкультуры получил 8,5 года колонии за хищения Бывшего замминистра культуры России Пирумова осудили на 8,5 года

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Григорий Пирумов

Красногорский суд Московской области приговорил бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова к восьми годам и шести месяцам колонии за хищение бюджетных средств, сообщил ТАСС его адвокат Федор Куприянов. Это второе уголовное дело против чиновника: до этого его обвинили в хищении 800 млн рублей, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа.

Приговором Красногорского городского суда бывший заместитель министра культуры Пирумов признан виновным в хищении бюджетных денежных средств, назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 1,5 млн рублей, — сказал адвокат.

Куприянов добавил, что собирается обжаловать решение суда.

Сегодня Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте политолога Юрия Пивоварова. Он обвиняется в крупной растрате и в настоящее время находится в международном розыске.

Кроме того, проректору Российской таможенной академии Залиму Керефову ранее днем было предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в крупном размере. Продажу запрещённых веществ он вел через даркнет, заявила представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий.