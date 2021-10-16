СК запросил арест экс-врио министра спорта Пензенской области

Следователи просят арестовать бывшего временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского. Чиновник был задержан за взятку. Об этом пишут «Известия».

Сотрудники СКР предполагают , что мужчина может попытаться скрыться от правосудия. Кроме того, по мнению следователей, у Кабельского есть возможность оказать давление на свидетелей, поскольку большинство из них являются его подчинёнными.

Экс-чиновник дал показания и частично признал свою вину в совершении коррупционного преступления. На заседании Кабельский заявил, что раскаивается и готов оказывать содействие в расследовании. Следователи запросили для него два месяца ареста.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области. Чиновника задержали 15 октября после получения 120 тысяч рублей. При этом, по данным следствия, всего он получил таким образом 1,2 млн рублей.