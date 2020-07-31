Экс-сотрудника Генпрокуратуры просят оштрафовать за насилие над полицейским

https://static.news.ru/photo/beba433c-d34c-11ea-b352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель прокуратуры попросил назначить штраф в размере 150 тыс. рублей бывшему сотруднику Генпрокуратуры Игорю Мыльникову, признавшему вину в применении насилия в отношении полицейского в Москве.

Дело в особом порядке 31 июля рассматривает Дорогомиловского суда Москвы, передаёт ТАСС.

Мыльникову предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Вину он признал, полностью раскалялся и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.

Как писал NEWS.ru, московские полицейские задержали заместителя начальника управления физической защиты Генеральной прокуратуры РФ Игоря Мыльникова за пьяную езду. Однако во время задержания чиновник начал хамить, оскорблять сотрудников ГУ МВД, угрожать высокими связями в ФСБ и прокуратуре Москвы. Кроме того, Мыльников нанёс несколько ударов по полицейским руками и ремнём. Инцидент был зафиксирован на видеокамеру.