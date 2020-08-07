Экс-проректора МГУ арестовали на два месяца

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Бывшего проректора МГУ им. Ломоносова и экс-главу Минстроя Самарской области Алексея Гришина арестовали на два месяца.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на следственное управление СК Мордовии. Гришин был задержан в Москве вечером 4 августа. Его подозревают в преднамеренном банкротстве мордовской компании.

Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на два месяца, — говорится в сообщении.

Сразу после задержания экс-проректор был доставлен в Саранск. По данным следственного управления СК Мордовии, его задержали в рамках расследования уголовного дела по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Гришин является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства». В его московской квартире и рабочем кабинете, а также в подмосковном доме были проведены обыски.

Ранее NeWS.ru писал о том, что задержание бывшего проректора МГУ им. Ломоносова Алексея Гришина никак не связано с его работой в университете. Об этом заявили в пресс-службе вуза. По её данным, подозреваемый в преднамеренном банкротстве Гришин не является сотрудником МГУ с 28 июля 2020 года — в этот день бывший проректор написал заявление об увольнении по собственному желанию