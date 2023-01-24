Экс-глава ведущего ракетно-космического предприятия получил тюремный срок

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Владимир Колмыков

Химкинский суд приговорил к трем годам колонии гендиректора «космического» НПО имени С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова и к шести годам бывшего главу РКК «Энергия» Владимира Солнцева по делу о хищении 662 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Полину Вдовцову. Фигуранты дела должны вернуть всю сумму ущерба в казну.

Приговором Химкинского городского суда Московской области Колмыкову назначено три года, а Солнцеву — шесть лет колонии общего режима, — сказала собеседница агентства.

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для Колмыкова 6,5 лет, а Солнцева — семь лет колонии.

Оба фигуранта взяты под стражу в зале суда.

Ранее Басманный районный суд Москвы назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему главе управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Андрею Тулупову. Причиной стало получение взяток и злоупотребление полномочиями. По информации газеты «Коммерсант», преступления совершались в ходе закупок для Минобороны медицинского оборудования для борьбы с COVID-19.

Ранее сообщалось, что экс-глава Борзинского района Забайкальского края Сергей Русинов получил девять лет колонии строгого режима за взятку в размере 280 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил, что обвиняемый обязан выплатить штраф в пятикратном размере суммы взятки — 1,4 млн рублей.