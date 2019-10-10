https://static.news.ru/photo/cef72c8e-eb48-11e9-919b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Заводов Фото: из архива официального сайта «Уралтрансбанка»

Бывший владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов скончался в Лондоне. Об этом сообщил источник из окружения банкира.

Банкир ушёл из жизни в возрасте 61 года. В последние годы он был тяжело болен. О похоронах и дате прощания пока не сообщается.

Валерий Заводов работал в банковской сфере с 1985 года. Екатеринбургский «Уралтрансбанк» он возглавлял на протяжении 28 лет, отмечает Znak.com .

Ранее News.ru писал, что бывший испанский теннисист Андрес Химено умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. За свою карьеру он выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 1972 году стал победителем «Ролан Гаррос», а в 2009-м был введён в Международный зал теннисной славы.