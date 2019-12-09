Ещё один участник несогласованной акции протеста, которая прошла в Москве 27 июля, решил судиться с Российской Федерацией. Даниил Конон требует от государства выплатить 1,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование.
Как сообщил ТАСС адвокат Григорий Червонный, иск подан в Тверской районный суд столицы, ответчиком по нему является Минфин. Аналогичные иски
В начале сентября
«Московское дело»
Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.
«Московское дело» вызвало широкий резонанс. В защиту его «узников», в частности, выступило более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.
По 318-й статье УК осудили Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии, писал NEWS.ru.
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