https://static.news.ru/photo/12db6636-1a65-11ea-b034-fa163e074e61_660.jpg Даниил Конон Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ещё один участник несогласованной акции протеста, которая прошла в Москве 27 июля, решил судиться с Российской Федерацией. Даниил Конон требует от государства выплатить 1,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

Как сообщил ТАСС адвокат Григорий Червонный, иск подан в Тверской районный суд столицы, ответчиком по нему является Минфин. Аналогичные иски ранее подали Алексей Миняйло и Сергей Абаничев.

В начале сентября СК пришёл к выводу об отсутствии признаков состава преступления в действиях Даниила Конона, а также Сергея Абаничева, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева во время акции 27 июля в Москве. Обвинения были переквалифицированы в административные.

«Московское дело»

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

«Московское дело» вызвало широкий резонанс. В защиту его «узников», в частности, выступило более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

По 318-й статье УК осудили Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии, писал NEWS.ru.