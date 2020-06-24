Экс-чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером

Бывший мэр Архангельска и бизнесмен Александр Донской развернул плакат с изображением Адольфа Гитлера в центре российской столицы 23 июня.
Всем прохожим он предлагал сделать с картиной всё, что им захочется. Видеозапись своей акции, которую он назвал «перформансом», Донской опубликовал в Instagram.
Многие кидались яйцами, рисовали баллончиками, выливали алкоголь. До приезда полиции на картину положили Библию и детские игрушки, — рассказал бизнесмен о реакции прохожих.
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