Экс-бойца ВДВ отправили под домашний арест по делу о драке в парке Горького

Бывшего десантника Евгения Костина, который участвовал в драке экс-бойцов ВДВ со спецназом ОМОНа в московском парке Горького, отправили под домашний арест.
Как
Источник, близкий к следствию, отмечает, что участник потасовки, в которой пострадали два росгвардейца, признал вину и раскаялся в содеянном.
В ходе следственных действий Костин полностью признал вину в совершении преступления, — говорится в сообщении.
Драка бывших десантников и сотрудников Росгвардии произошла в парке Горького днём 2 августа. В этот день традиционно отмечается день ВДВ.
Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи.
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