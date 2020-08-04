Экс-бойца ВДВ отправили под домашний арест по делу о драке в парке Горького

https://static.news.ru/photo/311e91b0-d692-11ea-932d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего десантника Евгения Костина, который участвовал в драке экс-бойцов ВДВ со спецназом ОМОНа в московском парке Горького, отправили под домашний арест.

Как сообщает ТАСС, решение об этом принял Хамовнический суд Москвы. Отмечается, что Следственный комитет просил арестовать обвиняемого.

Источник, близкий к следствию, отмечает, что участник потасовки, в которой пострадали два росгвардейца, признал вину и раскаялся в содеянном.

В ходе следственных действий Костин полностью признал вину в совершении преступления, — говорится в сообщении.

Драка бывших десантников и сотрудников Росгвардии произошла в парке Горького днём 2 августа. В этот день традиционно отмечается день ВДВ.

Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи.