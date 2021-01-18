Экономист объяснил, зачем аферисты пытаются выведать номер СНИЛС

https://static.news.ru/photo/48f54230-59e0-11eb-8e80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мошенники, представляясь сотрудниками различных учреждений пытаются узнать номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) россиян, чтобы получить возможность оперировать пенсиями граждан, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

В частности, аферисты могут утверждать, что на имя жертвы поступили выплаты от государства или предложить помощь в оформлении пенсии. Понять, что собеседник — мошенник, можно по его настойчивости. Часто злоумышленники рассказывают, что гражданин потеряет, если не укажет СНИЛС, давя на страх или жадность, рассказал Сигал агенству ПРАЙМ.

Узнав номер, мошенники могут оформить заявление о переводе средств гражданина в негосударственный пенсионный фонд.

Узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся, — посоветовал эксперт.

Сигал подчеркнул, что любые бумаги нужно оформлять в офисах организаций, обладающих необходимыми лицензиями. У сотрудника учреждения при себе должно быть удостоверение личности и подтверждающий его работу в фонде или другой организации документ. Кроме того, требующие подписания бумаги необходимо читать полностью и обращаться за разъяснениями, если в них что-то непонятно.

Как писал NEWS.ru, новый способ обмана граждан и получения доступа к их личным кабинетам в банковских приложениях разработали мошенники. Эта схема сочетает в себе подходы хакеров и социальную инженерию. Злоумышленники ищут жертв среди людей, нуждающихся в работе.