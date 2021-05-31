Екатеринбургского стрелка арестовали на два месяца

https://static.news.ru/photo/b8da5e5c-c20c-11eb-bca0-96000091f725_660.jpg Сергей Болков Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Суд Екатеринбурга арестовал Сергея Болкова, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, на два месяца, пока идёт следствие, пишет Telegram-канал «112».

Издание также опубликовало видео из зала суда, на котором видно, что уже ставший печально известным стрелок находится за решёткой. По периметру клетки стоят несколько сотрудников правоохранительных органов. Сам Болков не поднимает головы и не разговаривает с журналистами.

Инцидент с Болковым произошёл в микрорайоне Химмаш, когда местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии. Сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу, его отпустили домой. Была также ранена девятилетняя (по некоторым данным — восьмилетняя) девочка. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медики прооперировали ребёнка, но позднее ввели в искусственную кому.

Ранее екатеринбуржец Сергей Болков, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, признал вину.