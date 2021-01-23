«Эхо Москвы» могут лишить лицензии из-за призывов к незаконным действиям

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Компетентные органы рассматривают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции «Эхо Москвы», на сайте которой были опубликованы материалы с призывами к незаконным действиям. Об этом журналистам сообщил источник во властных структурах.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий, — цитирует ТАСС собеседника.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор принял решение оштрафовать шесть социальных сетей, в которых были выявлены сообщения с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в ближайшие выходные. Отмечается, что представители интернет-площадок были вызваны в Роскомнадзор для составления протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданными предупреждения Роскомнадзора социальным сетям. Он подчеркнул, что интернет-площадки очевидно «используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях». Представитель Кремля напомнил, что организация подобных акций протеста недопустима.