«Эхо Москвы» могут лишить лицензии из-за призывов к незаконным действиям

Компетентные органы рассматривают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции «Эхо Москвы», на сайте которой были опубликованы материалы с призывами к незаконным действиям. Об этом журналистам сообщил источник во властных структурах.
В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий, — цитирует ТАСС собеседника.
Накануне стало известно, что Роскомнадзор принял решение оштрафовать шесть социальных сетей, в которых были выявлены сообщения с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в ближайшие выходные. Отмечается, что представители интернет-площадок были вызваны в Роскомнадзор для составления протоколов об административных правонарушениях.
Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданными предупреждения Роскомнадзора социальным сетям. Он подчеркнул, что интернет-площадки очевидно «используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях». Представитель Кремля напомнил, что организация подобных акций протеста недопустима.