Ефремову вызвали скорую в суде

https://static.news.ru/photo/e7bae0c6-dbc5-11ea-a198-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёру Михаилу Ефремову стало плохо в здании суда. Ему вызвали скорую помощь.

Об этом журналистам ТАСС рассказали в Пресненском суде.

Начало процесса задерживается, была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова, — подчеркнули там.

Сегодня в суде должно состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актёра.

Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По информации СМИ, ещё 10 августа близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист отказался от госпитализации. Другие СМИ сообщали, что у артиста диагностировали инсульт, который произошёл из-за футбольного матча московской команды «Спартак» и «Сочи».

Как писал NEWS.ru, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.