https://static.news.ru/photo/af51b50c-4615-11ea-b8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Группа депутатов выступила за введение единых федеральных штрафов для шумных соседей. Для этого надо внести поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Для физлиц штрафы предлагаются в сумме от 5 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. И если эта инициатива будет одобрена, шуметь официально будет нельзя с 23:00 до 7:00, пишут «Известия».

Штрафы коснутся и собственников квартир, чьи арендаторы будут нарушать покой соседей. Наказание грозит за систематическое — более двух раз в месяц — нарушение тишины. Заведения в жилых домах могут лишить работы сроком на 90 суток за аналогичные нарушения.

В поправках есть оговорка насчёт «обычной жизнедеятельности человека», которая не будет считаться нарушением тишины. Это звук шагов при обычной ходьбе, шум воды, крики ребёнка.

В данный момент в России нет федерального законодательства «закона о тишине». В регионах сами устанавливают разные правила и о времени, и о штрафах за нарушение тишины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Мособлдумы приняли поправки в закон о тишине, которыми разрешили ночную уборку дворников, но ужесточили требования к тишине в новостройках.