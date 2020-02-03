Группа депутатов выступила за введение единых федеральных штрафов для шумных соседей. Для этого надо внести поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Для физлиц штрафы предлагаются в сумме от 5 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. И если эта инициатива будет одобрена, шуметь официально будет нельзя с 23:00 до 7:00,
Штрафы коснутся и собственников квартир, чьи арендаторы будут нарушать покой соседей. Наказание грозит за систематическое — более двух раз в месяц — нарушение тишины. Заведения в жилых домах могут лишить работы сроком на 90 суток за аналогичные нарушения.
В поправках есть оговорка насчёт «обычной жизнедеятельности человека», которая не будет считаться нарушением тишины. Это звук шагов при обычной ходьбе, шум воды, крики ребёнка.
В данный момент в России нет федерального законодательства «закона о тишине». В регионах сами устанавливают разные правила и о времени, и о штрафах за нарушение тишины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Мособлдумы приняли поправки в закон о тишине, которыми разрешили ночную уборку дворников, но ужесточили требования к тишине в новостройках.
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