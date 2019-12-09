https://static.news.ru/photo/0e013a12-19cc-11ea-800b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Музыкант и реставратор Андрей Стависский 9 декабря откроет музей фортепиано в городе Рыбинске Ярославской области. Такое учреждение станет единственным в России.

Мужчина работает в Москве и собирает музыкальные инструменты по всему миру, передаёт «МК-Ярославль». Он родился в Рыбинске и решил организовать музей на своей малой родине.

Самому старому экспонату — роялю компании «Эберг» — 180 лет. Всего в коллекции музея 68 экспонатов, 13 из которых выставлены на экспозиции, а ещё 68 ждут реставрации. Все доступные для посетителей инструменты в идеальном состоянии, настроены и функционируют.

Ранее NEWS.ru писал, что Художественный музей в бельгийском городе Шофонтен выставит две оригинальные работы британского анонимного художника Бэнкси. Произведения будут представлены с 13 декабря 2019-го по 13 апреля 2020 года.