Музыкант и реставратор Андрей Стависский 9 декабря откроет музей фортепиано в городе Рыбинске Ярославской области. Такое учреждение станет единственным в России.
Мужчина работает в Москве и собирает музыкальные инструменты по всему миру,
Самому старому экспонату — роялю компании «Эберг» — 180 лет. Всего в коллекции музея 68 экспонатов, 13 из которых выставлены на экспозиции, а ещё 68 ждут реставрации. Все доступные для посетителей инструменты в идеальном состоянии, настроены и функционируют.
Ранее NEWS.ru писал, что Художественный музей в бельгийском городе Шофонтен выставит две оригинальные работы британского анонимного художника Бэнкси. Произведения будут представлены с 13 декабря 2019-го по 13 апреля 2020 года.
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