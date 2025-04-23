Единственная наследница Церетели потеряла голос после церемонии прощания Дочь Церетели Елена потеряла голос после церемонии прощания со скульптором

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Елена (Лика) Церетели

Дочь покойного скульптора Зураба Церетели академик РАХ Елена Церетели, которую называют единственной законной наследницей художника, после прощания с отцом отказалась дать комментарий корреспонденту NEWS.ru. Искусствовед и художница объяснила, что потеряла голос.

Голоса нет, сел, — прошептала Елена, грустно улыбнувшись.

Адвокат и подруга семьи Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что Елена Церетели является единственной законной наследницей всего имущества отца. По ее словам, приемные дочери скульптора Татьяна и Людмила не были удочерены официально, а со своей последней любовью Татьяной Кочемасовой он так и не связал себя узами брака.

Ранее о смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент Российской академии художеств родился в 1934 году в Тбилиси. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.

Близкий друг Церетели Владимир Владимирович заявил, что скульптор отличался трудолюбием и дружил с людьми разных поколений. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что художник очень тяжело переживал критику в свой адрес. При этом скульптор продолжал упорно работать даже в последние годы своей жизни, добавил он.