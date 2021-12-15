«Единая Россия» приостановит членство владельца шахты «Листвяжная»

Региональное отделение «Единой России» в Кемеровской области приостановит членство в партии владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева до окончания рассмотрения уголовного дела против него. Об этом рассказал Znak.com депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Членство Федяева будет приостановлено до окончательного разрешения всей ситуации, — уточнил Хинштейн.

Согласно уставу «Единой России», по результатам рассмотрения уголовного дела приостановление членства в партии может быть прекращено по решению соответствующих органов либо поставлен вопрос об исключении из партии. Основанием для исключения могут стать несоблюдение устава, программных документов и решений центральных органов партии, а также действия, дискредитирующие партию.

Ранее адвокат по уголовным делам Лариса Гусева сообщила, что доказать вину основного собственника шахты «Листвяжная» будет тяжело. По её словам, задержание Федяева — это скорее реакция на резонанс, так как обычно ответственность за происходящее на предприятии несут топ-менеджеры, а не владельцы.

После аварии, в которой погибли более 50 человек, Михаил Федяев был задержан, его поместили в изолятор временного содержания. Также задержали гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова. Помимо ч. 2 ст. 201 УК РФ, им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».