ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий

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«Единая Россия» внесла поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий размером в 10%, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, которого цитирует РИА Новости. Он пояснил, что предполагается «отдельный конкурс», за счёт которого большинство детей ветеранов смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Льготное послабление коснётся ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или представленных к званию Героя РФ.

Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. В действующую квоту для приёма льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях, — заявил Турчак в ходе заседания президиума генсовета.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановит взыскание задолженностей с военнослужащих и росгвардейцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Банкам предлагается рассмотреть возможность отозвать заявления о взыскании заложенного имущества.

Президент Владимир Путин 26 марта подписал указ о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий. Получившим данный статус гарантируется денежное пособие, жилищно-коммунальные льготы, а также поддержка членов семьи. По предварительным оценкам Минобороны, для реализации инициативы необходимо государственное финансирование в размере 5 млрд рублей.