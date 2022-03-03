Эдгард Запашный заявил, что кошкам «наплевать» на запрет FIFE

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что санкции против России приобрели вид флешмоба, который поддерживают практически все. По его мнению, запрет Международной федерации кошек FIFE на участие российских кошачьих в выставках никак не скажется на жизни животных в РФ.

Уверен, российским кошкам наплевать на это. Хуже кушать они не будут из-за этого, хозяева не перестанут о них заботиться, — высказался Запашный.

Он также предположил, что санкции против РФ продлятся недолго. По мнению артиста цирка, на это указывает и то, что Италия уже начала выдавать визы россиянам, а страны Латинской Америки и вовсе не стали осуждать Россию за операцию на Украине. Запашный считает, что трудности — временные. Кроме того, он убеждён, что российская спецоперация на Украине завершится в ближайшее время.

Ранее Запашный заявил, что в настоящий момент существует много противоречивой информации о коронавирусе среди животных, даже несмотря на созданную от этой болезни вакцину. По его словам, точно определить, какие животные подвержены заражению, а какие нет, не смог даже создатель данного препарата.