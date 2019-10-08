https://static.news.ru/photo/23b8d2ca-e9d9-11e9-b11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владельцев e-mail-сервисов и мессенджеров будут привлекать к ответственности за отказ заблокировать пользователя, распространяющего запрещённую в России информацию. Согласно проекту закона, внесённому в Госдуму, сумма взыскания для юридических лиц сможет достигать миллиона рублей.

Штраф будет взиматься также за невыполнение обязанностей по идентификации пользователей. Для граждан и должностных лиц он составит до пяти и 50 тысяч рублей соответственно, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что проект закона о блокировке юзеров e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещённой информации внесли Госдуму РФ. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андре Клишас — один из авторов инициативы.