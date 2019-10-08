Владельцев e-mail-сервисов и мессенджеров будут привлекать к ответственности за отказ заблокировать пользователя, распространяющего запрещённую в России информацию. Согласно проекту закона, внесённому в Госдуму, сумма взыскания для юридических лиц сможет достигать миллиона рублей.
Штраф будет взиматься также за невыполнение обязанностей по идентификации пользователей. Для граждан и должностных лиц он составит до пяти и 50 тысяч рублей соответственно, передаёт
Ранее News.ru писал, что проект закона о блокировке юзеров e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещённой информации внесли Госдуму РФ. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андре Клишас — один из авторов инициативы.
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