Джигурда заявил о поддельном дипломе адвоката Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/5ed18bba-dbf3-11ea-b75b-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр и шоумен Никита Джигурда, пришедший поддержать своего коллегу Михаила Ефремова, у здания Пресненского суда обругал адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского и потребовал предъявить диплом об образовании.

Артист накричал на правозащитника Александра Добровинского, поставил под сомнение его юридическое образование, а также назвал все опубликованные видео с места аварии в центре Москвы фейками.

Добровинский — Паниковский. Где диплом ваш 92-го года? Фейки запускать не нужно. Липовый диплом. И в Америке у тебя нет никакого образования, — цитирует актёра НТВ.

Адвокат потерпевшей стороны отреагировал на эти слова улыбкой.

Затем Джигурда сообщил представителям СМИ, что провёл расследование и выяснил, что за рулём автомобиля в момент ДТП находился не Михаил Ефремов, а каскадёр. После этого шоумен начал скандировать лозунги в поддержку коллеги.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

11 августа должен был состояться допрос Ефремова по делу о смертельном ДТП, но до начала заседания он был госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимации, состояние артиста медики оценивают как тяжёлое. Ему поставлен предварительный диагноз «инсульт».

Защита потерпевшей стороны отнеслась к произошедшему неоднозначно. Так, адвокат Анна Бутырина назвала инцидент «цирковым выступлением», а её коллега Александр Добровинский поверил в ухудшение здоровья Ефремова и предложил дождаться выводов врачей, писал NEWS.ru.