Американский рок-музыкант и актёр Джаред Лето исполнил мечту тяжелобольной россиянки Насти. Артист позвонил по видеосвязи подопечной фонда помощи хосписам «Вера» и поинтересовался её самочувствием, сообщает RT. Разговор они вели на английском языке.

27-летняя Настя увлеклась песнями Лето, когда ей было 11 лет. В 19 лет она даже отстояла пятичасовую очередь, чтобы попасть на его концерт. О её мечте услышать слова поддержки от музыканта рассказал фонду брат девушки.

Во время разговора с Лето Настя показала ему свой дом, познакомила с семьёй и домашним питомцем, а также продемонстрировала картонного певца в полный рост.

Ранее российский рэпер Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Моргенштерн, исполнил мечту мальчика из Новосибирска Вани, который уже несколько лет борется с раком. Ребёнок рассказал о своём желании познакомиться с музыкантом. Его мечта сбылась. Певец приехал навестить ребёнка в Первый московский детский хоспис.