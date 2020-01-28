https://static.news.ru/photo/d85eed08-41d7-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи Воронежа доставили в больницу женщину и мужчину, недавно прибывших из Китая. Специалисты подозревают, что у больных может быть коронавирус.

Больная приехала из КНР четыре дня назад и обратилась к медикам с признаками гриппа, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации журналисты не получили.

Также на коронавирус проверят вернувшуюся из Китая жительницу Майкопа. По данным главы местного Роспотребнадзора Сергея Завгороднего, девушка госпитализирована с симптомами ОРВИ и её состояние не может говорить о наличии опасных инфекций.

Налицо — все симптомы ОРВИ. И на сегодня пациентка чувствует себя удовлетворительно, даже повышенной температуры нет. То есть она даже не нуждается в госпитализации, однако до уточнения диагноза находится под присмотром врачей, — подчеркнул он.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились 4547 человек, 106 погибли. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных, 100 погибших. На втором месте провинция Гуандун — 207 инфицированных. Третье место у провинции Чжэцзян — 173 инфицированных, четвёртое место — Хэнань, где от вируса пострадали 168 человек, один погиб, писал NEWS.ru.