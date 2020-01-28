Врачи Воронежа доставили в больницу женщину и мужчину, недавно прибывших из Китая. Специалисты подозревают, что у больных может быть коронавирус.
Больная приехала из КНР четыре дня назад и обратилась к медикам с признаками гриппа,
Также на коронавирус проверят вернувшуюся из Китая жительницу Майкопа. По данным главы местного Роспотребнадзора Сергея Завгороднего, девушка госпитализирована с симптомами ОРВИ и её состояние не может говорить о наличии опасных инфекций.
Налицо — все симптомы ОРВИ. И на сегодня пациентка чувствует себя удовлетворительно, даже повышенной температуры нет. То есть она даже не нуждается в госпитализации, однако до уточнения диагноза находится под присмотром врачей, — подчеркнул он.
По последним данным, новым типом коронавируса заразились 4547 человек, 106 погибли. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных, 100 погибших. На втором месте провинция Гуандун — 207 инфицированных. Третье место у провинции Чжэцзян — 173 инфицированных, четвёртое место — Хэнань, где от вируса пострадали 168 человек, один погиб, писал NEWS.ru.
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