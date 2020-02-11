Двое сотрудников полиции Алексей Заброда и Евгений Аунинг получили реальные сроки за избиение 17-летнего Вадима Коваля, который был задержан по подозрению в краже из магазина.
Инцидент произошёл в мае 2019 года. Полицейские доставили Коваля в отделение, раздели и начали избивать дубинкой и ногами, в том числе по голове. Кроме того, согласно показаниям подростка, ему угрожали изнасилованием.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал полицейских виновными в превышении служебных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Заброду суд приговорил к одному году и восьми месяцам колонии, Аунинга — к полутора годам лишения свободы. По просьбе обвиняемых дело рассматривалось в суде в особом порядке,
Ранее NEWS.ru писал, что на Сахалине полицейские избили военнослужащего, приняв его за однофамильца, который объявлен в розыск за хулиганство. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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