https://static.news.ru/photo/be1459ea-4cab-11ea-9179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое сотрудников полиции Алексей Заброда и Евгений Аунинг получили реальные сроки за избиение 17-летнего Вадима Коваля, который был задержан по подозрению в краже из магазина.

Инцидент произошёл в мае 2019 года. Полицейские доставили Коваля в отделение, раздели и начали избивать дубинкой и ногами, в том числе по голове. Кроме того, согласно показаниям подростка, ему угрожали изнасилованием.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал полицейских виновными в превышении служебных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Заброду суд приговорил к одному году и восьми месяцам колонии, Аунинга — к полутора годам лишения свободы. По просьбе обвиняемых дело рассматривалось в суде в особом порядке, сообщает «Медиазона».

Ранее NEWS.ru писал, что на Сахалине полицейские избили военнослужащего, приняв его за однофамильца, который объявлен в розыск за хулиганство. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.