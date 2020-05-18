Две долгожительницы старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/69ac177c-851c-11ea-af19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из городской клинической больницы № 52 в Москве после успешного лечения от коронавирусной инфекции нового типа были выписаны две долгожительницы, каждая из которых старше 100 лет. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе столичного департамента образования со ссылкой на слова главврача медицинского учреждения Марьяны Лысенко.

Отмечается, что одна из пациенток отметила 101-й день рождения уже после заражения. У неё, кроме коронавируса, был целый ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, эндокринной системы и не только. Вылечить долгожительницу удалось с помощью сложной схемы с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии. Женщина провела в больнице в общей сложности 14 дней.

Состояние другой долгожительницы удалось стабилизировать за меньший срок. Врачам при лечении пациентки не пришлось прибегать к интенсивной терапии. Как объяснила Лысенко, у женщины есть сопутствующие заболевания, но они соответствуют примерно 60-летнему возрасту. Поэтому её организм достаточно быстро справился с болезнью.

Обе долгожительницы проходят восстановительное лечение в Госпитале для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, жительница автономного сообщества Андалусия на юге Испании Ана дель Валье, пережившая в 1918 году пандемию испанского гриппа, в 106 лет заразилась коронавирусом и выздоровела.