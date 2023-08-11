Дужников опроверг информацию о старте съемок перезапуска «Ворониных»

Фото: СТС

Постер сериала «Воронины»

Актер Станислав Дужников рассказал NEWS.ru, что не задействован в съемках перезапуска «Ворониных». Он признался, что не располагает какой-либо информацией по данному вопросу и ранее не слышал ничего о планах по возрождению сериала.

Я понятия не имею, о чем вы вообще говорите, я не задействован в съемках. По поводу кадров со съемок Екатерины Волковой уточняйте у нее, — заявил Дужников.

Слухи о перезапуске «Ворониных» распространились по Сети после того, как Екатерина Волкова, исполняющая роль Веры, опубликовала фото с Георгием Дроновым (Костя). Актриса оставила под снимком неоднозначную подпись, а поклонники рассмотрели на фоне квартиру, похожую на ту, которая задействована в съемках сериала. Какого-либо официального подтверждении о перезапуске пока что не поступало.

Снова вместе, снова рядом, — написала Волкова под фотографией.

Ранее также сообщалось о перезапуске сериала «Универ». Актер Виталий Гогунский, исполняющий роль Кузи, признался, что съемки стартовали в фантастической атмосфере при участии многих профессионалов. Команда, по его словам, делает все возможное, чтобы сериал понравился зрителям. Работа над проектом идет легко, все «постоянно смеются», добавил Гогунский.