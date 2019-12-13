https://static.news.ru/photo/47b1d5d6-1d83-11ea-9014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума приняла закон, вносящий в Уголовно-процессуальный кодекс норму, по которой декларации предпринимателей, поданные в ходе амнистии капиталов, не могут расцениваться как доказательства в рамках уголовного судопроизводства. Поводом для принятия этого закона послужили случаи, когда декларации бизнесменов, вернувшихся в РФ, использовались для их обвинения и ареста.

Сам факт подачи декларации также не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, равно как и упоминание в декларации подозреваемого или обвиняемого, — цитирует ТАСС текст документа.

Амнистия капиталов действует уже четыре года и предполагает добровольное декларирование активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию бизнесмены освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Минэкономразвития следить за верным использованием закона об амнистии капитала. Он подчеркнул, что декларации по закону об амнистии капитала не могут быть использованы в качестве аргумента для начала уголовного преследования предпринимателей. Однако, уточняет национальный лидер, такие инциденты имели место. В будущем подобные случаи необходимо исключить.