«Духовности не хватает»: Проклова высказалась о секс-видео с подростками Актриса Проклова назвала отсутствие духовности причиной скандала с порнороликом с подростками

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Елена Проклова

Разгоревшийся в Санкт-Петербурге скандал из-за распространения в интернете порноролика с участием 12-летней девочки и 13-летнего мальчика произошел из-за отсутствия духовности, считает актриса Елена Проклова. В беседе с «Невскими Новостями» артистка призвала родителей, учителей и подростков сплотиться. По мнению Прокловой, смена школы девочкой не решит проблемы, так как в учебном заведении останется мальчик, второй участник видео, и подруга, которая распространила ролик в Сети.

Думаю, что вся эта история стала возможной из-за того, что в нашем обществе ослабли ценности, духовности не хватает. Все это надо взращивать и укреплять, это задача родителей и педагогов, каждого из нас. Дети лишь являются зеркалом того, что происходит вокруг, — отметила актриса.

Скандал разгорелся накануне после обнаружения видео директором школы, где обучаются участники ролика. Руководитель школы обратилась в полицию и сообщила об инциденте родителям. Девочка состоит на школьном учете из-за поведения. По словам педагогов, школьница часто хамит учителям, а однажды пыталась поджечь одноклассника. По некоторым данным, интимную близость подростков через замочную скважину засняла бывшая подружка девочки, после чего опубликовала кадры в Сети.

Сама Проклова также в свое время была участницей секс-скандала, когда рассказала, как стала жертвой насилия в юном возрасте. Актриса призналась: когда ей было 15 лет, она вступила в любовную связь с известным актером. О домогательствах со стороны артиста Проклова рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».