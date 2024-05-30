Дугин объяснил, что должно стать успехом России в ходе СВО Дугин: успехом России в ходе СВО должна стать ликвидация прежней Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Успехом России в ходе СВО должно стать прекращение существования независимого субъекта Украины в том своем состоянии, в котором она существовала в последние 30 лет, заявил на панельной дискуссии «Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО» философ Александр Дугин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, нынешняя Украина превратилась в «улей садистов, террористов и гадюк» и не имеет права на историческое существование.

На самом деле успех должен выглядеть через прекращение существования независимого субъекта Украины. Вот этот успех настоящий и полный, — подчеркнул Дугин.

Ранее Дугин заявил, что российское общество должно приучить себя к мысли о том, что оно по сути мобилизовано и находится на фронте, нежелание же принимать участие в его работе равносильно предательству. По его словам, об этом же недавно говорил и президент РФ Владимир Путин, заявивший, что все представители российской власти вместе со своими командами должны работать так же напряженно, как и военнослужащие Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

По словам президента, нужно понимать, в какой момент истории страны приходится действовать. Также он подчеркнул, что, несмотря на те испытания, с которыми сталкивается РФ, у страны есть все ресурсы для их преодоления.