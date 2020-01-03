https://static.news.ru/photo/8bc272ae-2fac-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Павленко Фото: dr.pavlenko_cancerfund/instagram.com

5 января скончался онколог Андрей Павленко, который почти два года боролся с раком желудка. Всё это время он ежедневно рассказывал в формате видеоблога, как идёт его жизнь и с какими трудностями он столкнулся.

Его друг и PR-менеджер фонда «Вместе против рака» Евгений Новиков рассказал, что своим примером Павленко смог сделать то, что другие боялись — изменить отношение к недугу у тех, кто им страдает, пишет телеканал «360».

По его словам, Павленко внёс вклад в тему просвещения об онкологии такой обширный, такой «оптимистичный в определённом смысле для многих людей».

Это яркий был, потрясающий человек, который сделал то, что побоялись или не стали, или, возможно, считали делать неэтичным другие люди. Мне будет его очень сильно не хватать, — сказал он.

Как сообщал NEWS.ru, 1 января Павленко опубликовал в Facebook прощальный пост, в котором признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Он также просил, когда его не станет, не оставить его семью без поддержки.